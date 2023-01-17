Вышел трейлер третьего сезона фантастического телесериала «Мандалорец»

В Сети появился трейлер третьего сезона телевизионного сериала «Мандалорец».

Премьера новой части фантастического фильма по мотивам «Звездных войн» предварительно запланирована на 1 марта 2023 года. В качестве кинорежиссеров этого сезона выступили Рик Фамуйива, Дэйв Филони, Дебора Чоу.

В новом сезоне «Мандалорца» главному герою Дин Джарину, которого играет Педро Паскаль, а также его подопечному Малышу Йоде предстоит пройти очередные захватывающие приключения на территории Галактики, в том числе на родной планете Дина - Мандалор, , которая переживает не лучшие свои времена.

К касту нового сезона должен присоединиться Кристофер Ллойд, который более известен по роли Эммета Брауна в кинофильмах «Назад в будущее».

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