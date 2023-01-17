«ВЗГЛЯД»: Новая волна эмиграции российских звёзд очень сильно уступает «старой»

Недавно на усмотрение публики был представлен новый песенный сборник, который был составлен исполнителями, уехавшими из России после начала специальной военной операции на Украине. Он имеет название After Russia (в переводе с англ. «После России»). В число создателей альбома вошли группы, «Ногу Свело!», «Порнофильмы», «АлоэВера», певица Монеточка, Tequillajazzz и другие.

Музыканты также провели аналогию между собой и пассажирами «философского парохода», который был вынужден эмигрировать из страны сто лет назад. Этим поступком артисты попытались обратить внимание общественности на себя и свое творчество, а также обратиться к оставшимся звездам в РФ.

Но аналогия с минувшим не совсем уместна, пишет «ВЗГЛЯД.РУ». Ведь уехавшие из России знаменитости не были эмигрантами по своему решению и не покидали добровольно родину из-за своих политических взглядов, их выслали из России. К тому же, они могли с собой взять только несколько предметов одежды. Не допускалось брать ценные вещи, даже нательный крест.

Ситуация с переездом современных знаменитостей другая. Они продают по доверенности недвижимость, выводят деньги. Поэтому попытка сравнения этих волн эмиграции весьма неудачная и демонстрирует то, что граждане не знают историю своей страны.



