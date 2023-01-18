48-летний продюсер Яна Рудковская подтвердила в соцсетях, что перенесла две пластические операции

Яна Рудковская, которой исполнилось 48 лет, рассказала правду о своих пластических операциях. Пост на данную тему продюсер опубликовала в своем личном Telegram-канале.

Как призналась телеведущая, она никогда не скрывает свой возраст. Рудковская написала, что сделала всего две пластические операции: это коррекцию фигуры, а также хирургическое вмешательство по уменьшению груди. Яна при этом отметила, что никогда не колет ботокс или филеры, не увеличивает губы.

Ко всему прочему, успешная предпринимательница добавила, что она отказалась вовсе от наращенных ногтей, ресниц, волос. Также звезда подчеркнула, что в ее видео отсутствует обработка. Напоследок музыкальный продюсер посоветовала недоброжелателям взять лупу и внимательно рассмотреть ее снимки.

В заключение знаменитость написала, что возраст можно скрыть лишь на время, а называть женщину в 45 лет «бабкой» могут исключительно ограниченные люди с «совковым стереотипом».