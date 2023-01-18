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Клишас прокомментировал законопроект конгресса США

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Клишас прокомментировал законопроект конгресса США
В Мире
Фото из открытых источников

Представитель верхней палаты российского законодательного органа Клишас прокомментировал законопроект, разработанный в американском конгрессе, нормы которого направлены на противодействие работы Российской Федерации в африканских странах. Соответствующую публикацию он разместил в своем телеграмм канале.

Представитель Совета Федерации считает, что этот законопроект выражает отношение американских политических властей к Африке как колонии западных государств. Причем именно политическое руководство США взяло на себя роль руководителя, определяющего кому и как можно работать в африканских странах, а кому нет.

Законопроект конгресса Клишас назвал ярким выражением неоколониальной политики.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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