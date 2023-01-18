Лавров выразил мнение о цели введения санкций западными государствами по отношению к Российской Федерации

Руководитель российского внешнеполитического ведомства Лавров провел ежегодную пресс-конференцию, на которой подводятся результаты работы министерства за прошедший год. Во время общения с журналистами Лавров сделал заявление на тему введения западными государствами санкций против Российской Федерации. Он обратился к вопросу о целях, для достижения которых политические власти США и европейского союза проводят санкционный курс.

Лавров заявил, что считает основной задачей введения рестрикций расшатывание внутриполитической ситуации в Российской Федерации, провоцирование и подталкивание населения страны на революционные выступления и свержение нынешнего политического руководства.

«Санкции против России открыто декларируются как направленные на то, чтобы народ совершил революцию против нынешних руководителей России», – заявил Лавров.