Политолог Корнилов проанализировал ситуацию с участием Тихановской в форуме в Давосе

Политолог Корнилов проанализировал ситуацию с участием в официальных мероприятиях международного форума по экономическим вопросам в швейцарском городе Давосе кандидатки на должность белорусского президента на выборах 2018 года Тихановской. Он подчеркнул, что в последнее время о ней почти не вспоминают в международной политике, тогда как в 2018 году в связи с выступлениями оппозиции в Белоруссии о ней говорили немало.

Поэтому, по мнению Корнилова, прибытие Тихановской на форум в Давос оказалось неожиданностью для многих и вызвало удивление. Он полагает, что белорусская оппозиционерка хотела опять привлечь внимание к себе на официально крупном международном мероприятии, но, считает политолог, ей не удалось добиться этой цели.