Yandex.RTB

Политолог Корнилов проанализировал ситуацию с участием Тихановской в форуме в Давосе

Image 16+
Политолог Корнилов проанализировал ситуацию с участием Тихановской в форуме в Давосе
В Мире
Фото из открытых источников

Политолог Корнилов проанализировал ситуацию с участием в официальных мероприятиях международного форума по экономическим вопросам в швейцарском городе Давосе кандидатки на должность белорусского президента на выборах 2018 года Тихановской. Он подчеркнул, что в последнее время о ней почти не вспоминают в международной политике, тогда как в 2018 году в связи с выступлениями оппозиции в Белоруссии о ней говорили немало.

Поэтому, по мнению Корнилова, прибытие Тихановской на форум в Давос оказалось неожиданностью для многих и вызвало удивление. Он полагает, что белорусская оппозиционерка хотела опять привлечь внимание к себе на официально крупном международном мероприятии, но, считает политолог, ей не удалось добиться этой цели.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Политолог Корнилов проанализировал ситуацию с участием Тихановской в форуме в Давосе

Вчера, 21:28

Лавров выразил мнение о цели введения санкций западными государствами по отношению к Российской Федерации

Вчера, 12:38

Клишас прокомментировал законопроект конгресса США

Вчера, 09:03

Китайские журналисты проанализировали политику США по отношению к Бразилии

17-01-2023, 20:08

Политолог Ищенко выразил мнение о целях внешней политики Польши

16-01-2023, 18:18

ОБСЕ сообщила, что ее руководитель планирует поездку в Киев

16-01-2023, 12:33

Политолог Межевич прокомментировал заявление представителя венгерского правительства

16-01-2023, 11:03

Ишингер сделал заявление об экономике ЕС

15-01-2023, 13:18

Американские эксперты выразили мнение об угрозах на международной арене

14-01-2023, 21:08

Байден и Кисида провели переговоры

14-01-2023, 09:43

Чавушоглу рассказал о намечающихся переговорах со Швецией и Финляндией

13-01-2023, 21:03

Орбан сделал заявление о последствиях санкций

13-01-2023, 12:38

Шеремет выразил мнение о последствиях для Польши и Великобритании поставок киевскому режиму

13-01-2023, 09:23

Захарова проинформировала о пресс-конференции Лаврова

12-01-2023, 14:43

Полянский сообщил о запланированном собрании совета безопасности ООН

12-01-2023, 11:08

Салливан выразил мнение о Лаврове

12-01-2023, 10:58

Представители ведомств США и Японии провели переговоры

12-01-2023, 09:38

В Киев прибыли мэры столиц государств Европейского союза

11-01-2023, 20:03

Журналисты «Newsweek» выразили мнение о курсе, который следует проводить республиканцам

11-01-2023, 13:43

Ведущий Карлсон рассказал о ситуации с информированием населения США об украинском кризисе

11-01-2023, 08:38

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
E1.RU: жители Екатеринбурга перечислили лекарства, которые сейчас не найти в аптеках города
  • 17-01-2023, 12:53

E1.RU: жители Екатеринбурга перечислили лекарства, которые сейчас не найти в аптеках города

С лекарствами в последний год происходит серьезная неразбериха. Из-за валютных скачков и постоянно меняющейся политической обстановки практически все

В Башкирии простились с погибшим в зоне СВО Фанисом Хусаиновым, который угнал БТР у ВСУ
  • 17-01-2023, 22:56

В Башкирии простились с погибшим в зоне СВО Фанисом Хусаиновым, который угнал БТР у ВСУ

В селе Верхние Татышлы (Татышлинский район, Башкирия) прошла церемония прощания с младшим сержантом Фанисом Хусаиновым. Доброволейц погиб при

Выживать, конечно, тяжело: блокадница рассказала о надбавках к пенсии в 370 рублей
  • 16-01-2023, 11:34

Выживать, конечно, тяжело: блокадница рассказала о надбавках к пенсии в 370 рублей

Блокадники Ленинграда хотели бы видеть больше заботы от городского правительства. Об этом в комментарии нашему изданию рассказала 87-летняя Галина

Российская певица Монеточка выступила на концерте в Литве, где поддержала народ Украины
  • Вчера, 09:33

Российская певица Монеточка выступила на концерте в Литве, где поддержала народ Украины

Певица Монеточка (настояще имя Елизавета Гырдымова) поддержала Украину, выкрикивая лозунги на одном из своих концертов в Литве. Видеоролик с места

Юрий Батурин подтвердил сильное ухудшение состояния здоровья фигуриста Романа Костомарова
  • Вчера, 11:34

Юрий Батурин подтвердил сильное ухудшение состояния здоровья фигуриста Романа Костомарова

Актер Юрий Батурин во время своей последней беседы с поклонниками в социальной сети подтвердил то, что состояние госпитализированного фигуриста

«ВЗГЛЯД»: Сегодняшняя волна эмиграции российских звезд культуры очень сильно уступает «старой»
  • 17-01-2023, 10:55

«ВЗГЛЯД»: Сегодняшняя волна эмиграции российских звезд культуры очень сильно уступает «старой»

Недавно на усмотрение публики был представлен новый песенный сборник, который был составлен исполнителями, уехавшими из России после начала

Новости партнеров
Новости партнеров
Британская разведка указала, что будет ключевым для оперативных прорывов войск на Донбассе
  • 16-01-2023, 11:53

Британская разведка указала, что будет ключевым для оперативных прорывов войск на Донбассе

В британской разведке высказались касательно ситуации на фронте на территории Украины. Так, по мнению западных экспертов, сейчас стороны конфликта

На смену свиному гриппу А может прийти вариант В, случаев заболевания стало больше
  • 17-01-2023, 23:25

На смену свиному гриппу А может прийти вариант В, случаев заболевания стало больше

Вслед за свиным гриппом (А/Н1N1) в РФ регистрируют больше случаев гриппа В, говорит заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ

Политолог Межевич прокомментировал заявление представителя венгерского правительства
  • 16-01-2023, 11:03

Политолог Межевич прокомментировал заявление представителя венгерского правительства

Политолог Межевич в интервью изданию «RT» прокомментировал недавнее обращение официального представителя венгерского правительства к политическим

«18 января придет ужас, которого не было с 1942 года». Стало известно, что начнется
  • 17-01-2023, 22:32

«18 января придет ужас, которого не было с 1942 года». Стало известно, что начнется

Синоптики предупреждают, что с 18 января в России начнется ужас, которого не было еще с 1942 года. Метеорологи отмечают, что климатические перемены