«А это всем «умникам»: Яна Чурикова доказала, что Юлия Савичева в ее шоу пела не под фонограмму

Яна Чурикова назвала «умниками» всех тех, кто обвинил Юлию Савичеву в том, что она в шоу телеведущей поет под фонограмму. В доказательство того, что певица спела сама, она даже решила выложить фрагмент «сырого» исполнения» с несведенным звуком.

«А это всем «умникам», утверждающим, что Савичева в студии у нас пела под фонограмму», - написала Яна на странице в соцсети.

Чурикова также пообещала пользователям опубликовать выступление целиком в аккаунте во «ВКонтакте». 19 января 2023 года должна состоятся премьера интервью с артисткой в рамках шоу «Фабрика с Яной Чу».

Поклонники начали под постом писать, что «вопросов по «фанере» у них нет. Кто-то из фанатов отметил, что подобные обвинения могут возникать из-за зависти.

Они считают, что Юля и фанера – это несовместимые вещи. По их словам, Савичева действительно обладает «уникальным, честным и сильным голосом».