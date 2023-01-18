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«А это всем «умникам»: Яна Чурикова доказала, что Юлия Савичева в ее шоу пела не под фонограмму

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«А это всем «умникам»: Яна Чурикова доказала, что Юлия Савичева в ее шоу пела не под фонограмму
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Фото из открытых источников

Яна Чурикова назвала «умниками» всех тех, кто обвинил Юлию Савичеву в том, что она в шоу телеведущей поет под фонограмму. В доказательство того, что певица спела сама, она даже решила выложить фрагмент «сырого» исполнения» с несведенным звуком.

«А это всем «умникам», утверждающим, что Савичева в студии у нас пела под фонограмму», - написала Яна на странице в соцсети.

Чурикова также пообещала пользователям опубликовать выступление целиком в аккаунте во «ВКонтакте». 19 января 2023 года должна состоятся премьера интервью с артисткой в рамках шоу «Фабрика с Яной Чу».

Поклонники начали под постом писать, что «вопросов по «фанере» у них нет. Кто-то из фанатов отметил, что подобные обвинения могут возникать из-за зависти.

Они считают, что Юля и фанера – это несовместимые вещи. По их словам, Савичева действительно обладает «уникальным, честным и сильным голосом».

 

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