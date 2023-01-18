Актер Оскар Кучера заявил, что дважды мог покинуть территорию РФ из-за супруги Юлии после начала СВО

Что греха таить, Оскар Кучера является истинным патриотом своей страны. Актер всегда открыто выражает поддержку властям и проводимой правительством РФ СВО. Но, как выяснилось, артист дважды мог покинуть Россию из-за проведения спецоперации.

Об этом сам Оскар рассказал в своем интервью Юрию Дудю* (признан на территории страны иностранным агентом). Причиной отъезда актера из страны могла стать его жена Юлия, с которой он воспитывает 4-х детей.

Дело в том, что супруга артиста говорила, что хочет покинуть родину после начала СВО. После объявления в стране частичной мобилизации Юля тоже высказывалась за отъезд из России.

Отговорить супругу шоумен смог при помощи старшего сына Александра. У них был жесткий разговор, во время которого артист заявил, что останется в Москве вместе с их наследником.