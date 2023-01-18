Анна Старшенбаум рассказала о работе с Нагиевым на съемках фильма «Эскортница»

Недавно в Сети появился трейлер фильма «Эскортница» с Дмитрием Нагиевым. Анна Старшенбаум поделилась впечатлениями о совместной работе с актером. Премьера фильма запланирована на 8 марта 2023 года.

Как призналась артистка, работать с Дмитрием для нее было сплошным удовольствием. По словам актрисы, она сразу же попала под «магнетизм» Нагиева, и была готова работать еще дольше. Старшенбаум говорит, что с радостью согласится на совместную работу с шоуменом, если появится когда-нибудь такая возможность. Сам Нагиев не поделился своими впечатлениями о работе над «Эскортницей».

Анна в картине сыграла главную роль. По сюжету, Кристина, которая организовывает встречи богатых мужчин с молодыми девушками, использует для этого весьма необычные локации. Однако главная героиня знакомится с персонажем Дмитрия, и в этот момент ее жизнь кардинально меняется.