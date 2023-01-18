Депутат Госдумы Максим Иванов подверг критике сбежавшую из РФ в Литву певицу Лизу Монеточку

На днях в Интернете появился скандальный видеоролик с концерта сбежавшей из РФ в Литву Лизы Монеточки (настоящее имя Елизавета Гырдымова). Опальная певица размахивала украинским флагом, а также выкрикивала антироссийские лозунги. При этом артистка призывала присутствующих зрителей присоединиться к ней.

Депутат Госдумы РФ Максим Иванов подверг жесткой критике исполнительницу за ее поступок.

Все-таки удивительно, насколько стремительно "подешевел" человек в угоду политической конъюнктуре, как самозабвенно слил репутацию, наплевал на свою Родину. Была ведь она перспективным музыкантом. Очень печальное зрелище, - сообщил политик.

Также депутат добавил, что Лизу и ей подобных не нужно никак наказывать, поскольку они получили самое страшное наказание - это народное презрение и забвение.

«Стала певица Монеточка даже не копеечкой, а ломаным грошом, жаль», —добавил Иванов.