Депутат Соловьев: спустя годы Лизе Монеточке будет «мучительно тяжело за свои поступки»

Действиям Лизы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой), которая на своем концерте в Литве предложила продолжить лозунг «Слава Украине!», нужно дать оценку. Об этом заявил депутат Сергей Соловьев.

«Считаю, что в период проведения СВО, когда все граждане прекрасно понимают, кто нам друзья, кто — враги, когда коллективный Запад направил финансовые ресурсы и оружие на поддержку Киева, много лет готовился к войне, пришло время вспомнить о лозунге Октябрьской революции: "тот, кто не с нами, тот против нас"», — заявил политик.

По словам члена комитета Государственной думы по культуре, реагировать на подобные выступления обязательно необходимо, а также давать правовую оценку их действиям. Парламентарий подчеркнул, что спустя годы Монеточке будет «мучительно тяжело за все свои поступки».