Друг Михалкова Адабашьян проинформировал о реакции кинорежиссера на слова Собчак о его смерти

Стала известна реакция прославленного кинорежиссера Никиты Михалкова на провокационное заявление телеведущей Ксении Собчак, в котором она предположила, что будет после его смерти. Об этом проинформировал друг детства Никиты Сергеевича Александр Адабашьян.

Как оказалось, даже в больнице до Михалкова дошли пересуды. Но, он отреагировал на них нормально, очень сдержанно, заявил актер.

«Он слушает врачей, которые объективно оценивают его состояние здоровья. Да, писали много чего. И что он при смерти, и что умер. Но что же поделать, у нас регулярно хоронят в соцсетях кого-нибудь», - высказался Адабашьян.

Также он добавил, что у Никиты Сергеевича отмечалась спокойная реакция, хотя с журналисткой у него плохие отношения, и он этого никогда не скрывал.

«Ее слова для него не стали неожиданностью, в общем никакой реакции они не вызвали», - подчеркнул Адабашьян.



