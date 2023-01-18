Фильм «Три мушкетёра: Д’Артаньян» с Евой Грин выйдет в России 27 апреля

Компания «Атмосфера кино» выпустит кинофильм «Три мушкетёра: Д'Артаньян» 27 апреля 2023 года. Права на показ ленты были предоставлены французской компанией Pathe, вернувшейся в Россию несколько месяцев назад.

«Три мушкетера: Д’Артаньян» рассказывает о приключениях гасконца Д'Артаньяна в столице Франции Париже. Он отправился в город для того, чтобы попытаться спасти похищенную женщину.

Главные роли в картине достались Еве Грин (фильм «Город грехов»), Венсану Кассель (лента «Ненависть»). Вики Крипс (картина «Время»). Премьера в мире состоятся уже 5 апреля этого года.

Кстати, ранее в Pathe перенесли релиз комедии «Астерикс и Обеликс: Поднебесная» в России. Изначально ее планировали выпустить 14 февраля, но затем премьеру решили отложить на неопределённый срок.

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