57-летняя Ирина Безрукова впервые призналась, зачем на самом деле уезжала из России

Как многие звезды российского шоу-бизнеса, Ирина Безрукова предпочла на новогодние праздники улететь в теплые края подальше от сильных морозов. Для отпуска 57-летняя актриса выбрала Таиланд, и, оказалось, что не случайно. Недавняя поездка за рубеж оставила в душе артистки неизгладимый след.

Прилетела знаменитость в солнечную страну не просто так. Сегодня Ирина поделилась истинной целью своей поездки в Таиланд. Она впервые призналась, зачем уезжала из России. Оказалось, там живет мастер по медитации, на практики которого Безрукова очень хотела попасть. Вместе с экспертом они занималась проработкой состояния осознанности, а также прорабатывали умение находиться «здесь и сейчас».

По признанию актрисы, поначалу ей было очень тяжело. Медитировать получалось недолго, однако со временем становилось лучше и дольше. Звезда кино смогла уловить состояние, увидев, насколько оно прекрасное.