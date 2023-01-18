Юрий Батурин подтвердил сильное ухудшение состояния здоровья фигуриста Романа Костомарова

Актер Юрий Батурин во время своей последней беседы с поклонниками в социальной сети подтвердил то, что состояние госпитализированного фигуриста Романа Костомарова, который 10 января попал в больницу, несмотря на все старания врачей, постепенно ухудшается.

По словам Батурина, жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка буквально подняла всех «на голову», поэтому сейчас спортсмен ни в чем не нуждается. За его состоянием круглосуточно следят квалифицированные реаниматологи и врачи. Однако стоит отметить, что специалисты они не могут дать никаких прогнозов.

Юрий также признался, что он давно знаком с Костомаровым, поскольку живут они в одном районе столицы. Романа актер характеризует, как очень простого, доброго, искреннего мужчину, в характере которого нет намеков на «звездность».