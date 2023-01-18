Кинопортрет 2022 года: самые популярные фильмы и телесериалы по версии видеосервиса Wink

Wink (цифровой видеосервис от «Ростелекома») представил топ-25 фильмов и телесериалов по количеству просмотров. В списках лидеров более чем половину занимают российские проекты.

При этом жанровые предпочтения сильно отличаются. Если в полном метре преимущественно лидируют боевики, то в сериалах - по большому счету мелодрамы.

Топ-25 фильмов

«Непослушник», «Небо», «Дикая», «Булки», «Батя», «Родители строгого режима», «Наемник», «Бабки». «Дюна», «После». «Решала: Брат», «Человек-паук: Возвращение домой», «Холодное золото», «Флешбэк», «Солнцепек», «Добро пожаловать в семью», «Черный ящик», «1941. Крылья над Берлином», «Зема-3. Новогодний замес», «Ряд 19», «Лето 1941 года», "Джуманджи: Новый уровень", «Игра теней», «Летчик», «Чемпион мира».

Топ-25 сериалов

«The Тёлки», «Постучись в мою дверь», «Надвое», «Чернобыль», «Трудные подростки», «Русалки», «Киллер», «Стая», «Аврора», «СМЕРШ. Продолжение», «Ветреный», «И снова здравствуйте!», «Ваша честь», «Порт», «Дом Дракона», «Дылды», «Тетя Марта», «Зёма», «Черная любовь», «Нулевой пациент», «История девятихвостого лиса», «Нулевые», «Кухня», «Последний аксель», «Шифр».