Компьютерное моделирование выявило самые безопасные места в бетонном здании во время ядерной атаки

Ученые из Университета Никосии (University of Nicosia ) смоделировали взрыв атомной бомбы для того, чтобы определить самые лучшие и самые худшие места для нахождения в бетонном здании в случае ядерного удара.

Тем, кто будет находится в эпицентре ядерного взрыва, вряд ли удастся выжить, однако тем, кто будет находится в отдаленных районах, нужно избегать нахождения возле окон, дверей, в коридоре. Ученые объясняют, что удар от взрывной волны может привести к смертельным травмам.

Даже в комнате, расположенной близко к эпицентру взрыва, можно оказаться в безопасности от ударной волны тогда, когда расположится в углах стены, которые обращены к взрыву. Исследователи также обнаружили, что теснота в коридоре может только усилить мощность взрывной волны.

Эксперты наблюдали за тем, как волна отражается от стен, огибая углы. Она на своем пути создает нагрузку, которая эквивалентна 18-кратному весу тела человека.