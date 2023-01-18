Кудрявцева призвала поддержать актера Оскара Кучеру после большого интервью Юрию Дудю

Недавно Оскар Кучера дал резонансное интервью Юрию Дудю (признан в России иноагентом), после которого на него полились гневные отзывы. Многие набросились на актера, поскольку он не дал внятных аргументов по поводу СВО, в защиту которой выступает.

Как только ролик был опубликован, Оскар поделился своими опасениями из-за неверного толкования его слов. Но это не спасло Кучеру от хейта. Подписчики раскритиковали телеведущего, не скупясь на оскорбления. Это задело давнюю знакомую шоумена Леру Кудрявцеву.

«Послушав интервью, понимаю обе стороны. Не хочу писать, что многие уже написали. Хочу лишь поддержать Оскара. Ибо он свой, ибо он наш, ибо он патриот. Теперь вопрос к комментаторам и желтым пабликам. Вы какого хера своих топите? Вы дохера знаете патриотов актеров, которые высказывают иную точку зрения? Вы какого хера не поддерживаете этих людей, а втаптываете?» — написала звезда.

«Пофиг, что не получилось донести, четко и с фактами. Мы пытаемся все вместе разобраться в том, что происходит. Поэтому заткнитесь уже или поддерживайте! Если живете в РФ и любите родину, поддерживайте наших, а затем разберемся — возмутилась блондинка.