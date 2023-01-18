Пропавший в России журналист Познер нашелся в компании Ярмольника в Лос-Анджелесе

Владимир Познер, который несколько месяцев не появляется на телеэкранах, был обнаружен в США. В 90-е годы талантливый журналист приехал из Америки В Россию. В РФ он стал влиятельной фигурой в СМИ.

Еще недавно без Познера невозможно было себе представить отечественное телевидение. Поэтому его тайное исчезновение стало полной неожиданностью для многих коллег и поклонников. Популярный ведущий, который часто высказывался о геополитике, после событий в феврале минувшего года внезапно ушел в тень и замолчал. Владимир Владимирович не высказывал свою гражданскую позицию касательно СВО.

Недавно в Сети появились кадры, на которых мэтра журналистки можно увидеть поющим поющим. На заднем плане можно отчетливо увидеть Леонида Ярмольника, который в марте уехал в отпуск в Юрмалу. В Москве актера заметили лишь в сентябре.