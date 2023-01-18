Народная артистка СССР Инна Чурикова была прикована к постели перед смертью

Актриса Инна Чурикова, которая скончалась 14 января, не дожила до своего 80-летия. Официальной причиной смерти врачи назвали остановку сердца.

Инна Михайловна предпочитала не рассказывать о своих болезнях, поэтому ее уход стал полной неожиданностью для большинства россиян. На публике Народная артистка СССР всегда улыбалась, радовалась жизни.

Стало известно, что в последний год Чурикова не вставала с кровати. Умерла она тоже в стенах клиники. На обследовании у легендарной актрисы обнаружили кисты в головном мозге. Но об операции речь не шла, поскольку знаменитость ввиду своего возраста могла ее просто не перенести. Не исключено, что новообразования могли спровоцировать травмы знаменитости.

Прощание с Инной Михайловной состоялось 17 января. Похоронили артистку на Новодевичьем кладбище в Москве.