Народная артистка СССР Инна Чурикова была прикована к постели перед смертью

С лекарствами в последний год происходит серьезная неразбериха. Из-за валютных скачков и постоянно меняющейся политической обстановки практически все
В селе Верхние Татышлы (Татышлинский район, Башкирия) прошла церемония прощания с младшим сержантом Фанисом Хусаиновым. Доброволейц погиб при
Блокадники Ленинграда хотели бы видеть больше заботы от городского правительства. Об этом в комментарии нашему изданию рассказала 87-летняя Галина
Певица Монеточка (настояще имя Елизавета Гырдымова) поддержала Украину, выкрикивая лозунги на одном из своих концертов в Литве. Видеоролик с места
Актер Юрий Батурин во время своей последней беседы с поклонниками в социальной сети подтвердил то, что состояние госпитализированного фигуриста
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В британской разведке высказались касательно ситуации на фронте на территории Украины. Так, по мнению западных экспертов, сейчас стороны конфликта
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Политолог Межевич в интервью изданию «RT» прокомментировал недавнее обращение официального представителя венгерского правительства к политическим
Синоптики предупреждают, что с 18 января в России начнется ужас, которого не было еще с 1942 года. Метеорологи отмечают, что климатические перемены
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