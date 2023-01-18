Писатель Цыпкин поддержал решение Хабенского уволить Назарова из МХТ им. Чехова

Худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский уволил Дмитрия Назарова и его супругу Ольгу Васильеву из столичного театра за их антироссийскую позицию. Из-за этого сейчас негодует не только сам артист, но и его многочисленные поклонники. Александр Цыпкин в свою очередь считает решение худрука правильным и, самое главное, своевременным.

По словам писателя, Константин Юрьевич принимает решения с холодной головой и никогда не делает скоропалительных решений. Судя по всему, время Дмитрий Назарова в МХТ просто подошло к концу.

«Лично от себя хочу добавить, что как только официальные слова будут от Константина Юрьича, я их сразу опубликую. Сейчас лишь напишу, что неоднократно писал. Хабенский является образцом нравственности, понятийности, честности. Мир рушится, но он знает, что делает. Если он сделал — значит, так было нужно нужно. За хамские комменты я аннигилирую. Любая дискуссия —только вежливая», — написал Цыпкин в социальной сети.