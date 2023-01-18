Продюсер Юрий Бардаш заявил, что шоумен Александр Ревва ведет себя очень неразумно

Известный музыкант и продюсер Юрий Бардаш в интервью Лилии Абрамовой для YouTube-канала рассказал о своем отношении к украинским и российским артистам. Высказался шоумен о новом видеоклипе Александра Реввы на композицию «Красивое тело», причем сделал это в достаточно резкой форме.

«Саша является уроженцем Донецка. Он типа: «все у меня есть, тридцать пять домов, живу и кайфую, сделал эту жизнь…». Но он даже не подумал, что в этот момент забыл, что он – человек», - сказал музыкант.

По мнению продюсера, Ревва мог бы вести себя осмысленно.

«А в чем проблема? Таких, как Саша, очень много. Почему именно к нему привязался? Он из Донецка, там живут его родители. Он помнит этих людей, помнит свой народ… ладно, молчишь, тебе грустно… Но выпускаешь композицию «Красивое тело»… Смотрю клип и вижу в нем его грустные глаза. История «о теле и смотрите, как двигаюсь» - прикольная, однако сейчас не уместна. У меня есть безграничная любовь к Саше. В настоящее время нужно сказать об этом, даже не столько ему, как обществу…» - добавил Бардаш.