Ресторатор и ведущий Константин Ивлев оправдался за свое участие в проекте «Четыре свадьбы»

Популярный российский ведущий и шеф-повар рассказал, почему вместе со своей супругой Валерией Куденковой снялся в специальном выпуске передачи «Четыре свадьбы», которая выходит на телеканале «Пятница!».

Свое участие в этой программе шоумен объяснил во время беседы с рэпером Бастой в шоу «Вопрос ребром». Выпуск уже доступен на Ютуб. По заявлению Ивлева, он принял участие в «Четырех свадьбах» лишь потому, что ему очень нравится поднимать людям настроение:

«Я медийный человек, мне нравится праздник создавать. Кто-то посмотрел, ему понравилось, кто-то что-то интересное отметил, чтобы также сделать затем свою свадьбу», — заявил телеведущий.

Однако есть еще одна причина участия в программе - это деньги.

«Деньги — свобода, свобода дает возможность творить», —добавил шеф-повар.