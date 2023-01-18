Российская певица Монеточка выступила на концерте в Литве, где поддержала народ Украины

Певица Монеточка (настояще имя Елизавета Гырдымова) поддержала Украину, выкрикивая лозунги на одном из своих концертов в Литве. Видеоролик с места события появился в Сети.

Судя по снятому видео, Монеточка прямо во время выступления предложила поклонникам произнести фразу «Слава Украине», а также «Россия будет свободной». При это певица держала бело-сине-белый флаг в руках (по уверениям украинцев, под так называемым флагом "новой России" на их стороне воюют русские, которые за свободную Россию и Украину). Зрители поддержали такую инициативу артистки громкими аплодисментами.

Напомним, что в мае 2022 года исполнительница вместе со своим супругом Виктором Исаевым уехала в Литву из РФ. Такое решение пара приняла сразу же после объявления СВО на Украине.

А буквально вчера стало известно, что певица продает свою квартиру в Москве. Лиза Монеточка просит за недвижимость 30 миллионов рублей.

Монеточка с концертом в Тель-Авиве

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