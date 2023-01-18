Российская популярная рок-группа «Би-2» возвращается в Москву с концертом в январе 2023 года

Началась предварительная продажа билетов на концерт знаменитой российской рок-группы «Би-2». Выступление запланировано на июнь 2023 года и пройдет оно в «Лужниках». По всей видимости, коллектив в январе закончил гастроли за рубежом и хочет вновь выступать в России.

При этом стало известно, что продажа билетов в других городах, цены на которые начинаются от 2,3 до 13 тысяч рублей, не происходит. Первое шоу под названием "Newbest XL решено дать только в Москве.

Следует напомнить, что в мае 2022 года участники «Би-2» не стали выступать после конфликта с администрацией площадки в Омске. В июле 2022 года во время «Суперкубка», проходившего в Петербурге, музыканты были освистаны и изгнаны толпой. Затем все концерты скандального коллектива в России были перенесены или отменены.





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