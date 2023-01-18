Сервис сам к этому идет: политолог Стариков назвал возможной блокировку YouTube в России

Политолог Николай Стариков назвал возможной блокировку YouTube в России, поскольку иностранный сервис не раз нарушал российское законодательство.

Стариков подчеркнул, что сервис сейчас сам активно идет к блокировке в Российской Федерации. Приостановить его работу на территории страны можно уже сейчас.

«Я думаю, что уже можно. Собственно говоря, сам YouTube к этому активно готовится. Я имею ввиду не только ликвидацию различных каналов, в том числе и моего, но и попытка обанкротить юридическое лицо, которое представляет его. Мне кажется, он уже сам стоит с вещами на выход, поэтому здесь юридическая оценка его деятельности будет лишней», - заявил Стариков.

Ранее блокировку иностранного сервиса поддержали в Госдуме и Совете Федерации. За аналогичную меру выступал и бизнес. Предприниматель Евгений Пригожин подчеркнул, что YouTube ведет активную деятельность против России, а заменить его можно на отечественные аналоги.