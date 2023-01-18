SHAMAN объяснил негатив в свой адрес тем, что людей часто разочаровывают и обманывают

Ярослав Дронов (SHAMAN) дал благотворительный концерт в ЛДНР. Певец пообщался с местными жителями, пожал руку военнослужащим и вдохновился на создание нового хита.

Исполнитель рассказал, что он получил сильные впечатления от этой поездки. В планах у артиста повторить гастрольный тур на Донбассе, несмотря ни на что.

Отметим, когда появились новости о поездке Дронова на Донбасс, многие выступали с критикой. Они не верили, что певец реально приедет. Хейтеры называли громкие заявления SHAMAN пиаром.

Неоднократно я говорил о том, как отношусь к людям, которые сомневаются во мне и высказываются против. Им нужно дать определенное количество времени, - заявил исполнитель.

Ярослав уверен, что негатив в его адрес звучит лишь потому, что часто людей разочаровывают и обманывают:

Они потеряли веру, не верят в простые человеческие вещи, им трудно поверить.



