Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко снял видеоклип на льду Байкала

Актер и певец Кирилл Туриченко, который в свое время прославился благодаря участию в популярном российской поп-группе «Иванушки International», представил на усмотрение поклонников новый музыкальный видеоклип.

Композиция «Один день с тобой», на которую и был записан ролик, вышла в свет еще осенью 2022 года. А в юбилей артиста, который он отметил 13 января 2023 года, в Сети появился сам ролик. Позже выяснилось, что съемки проходили на льду озера Байкал. Зимние пейзажи стали невероятными декорациями для сюжета, который разворачивающегося на ледяной поверхности знаменитого природного наследия.

«Съемки проходили на Байкале, а рояль на озере — настоящий», — написал артист в описании к клипу на своем канале в Ютуб.

Стоит сказать, что, видимо, новая работа Туриченко пришлась по душе фанатам. Всего за четыре дня счетчик просмотров под видео перевалил за отметку 30 тысяч. Подписчики поздравили своего кумира с 40-летием, пожелав Кириллу исполнения задуманного.

[media= ]