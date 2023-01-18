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Станцию метро «Сенная площадь» ждет капитальный ремонт эскалаторов, а петербуржцев – новый коллапс?

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Станцию метро «Сенная площадь» ждет капитальный ремонт эскалаторов, а петербуржцев – новый коллапс?
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Эскалаторы на станции «Сенная площадь» ожидают капитального ремонта. ГАТИ уточняет, что это напрямую повлияет на пропускную способность вестибюля. Параллельно продолжаются работы на станции метро «Чернышевская», которая ранее была полностью закрыта, что спровоцировало повышенную нагрузку на наземный транспорт и ближайшие станции метро. После ограничения пропускной способности «Сенной» с серьезными трудностями предстоит столкнуться пассажирам еще нескольких востребованных станций.

Пресс-служба государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) сообщила о выдаче разрешающего ордера на складирование материалов для проведения капитального ремонта эскалаторов станции метро «Сенная площадь». Работы будут проводиться в период с 27 февраля по 11 мая. Петербуржцев предупредили, что ремонтные работы повлияют не пропускную способность станции.

В то же время с 25 октября 2022 года продолжается ремонт станции метро «Чернышевская». Ее закрытие на реконструкцию серьезно ухудшило транспортную ситуацию в центре Петербурга. С конца октября наземный общественный транспорт оказался перегруженным, как и ближайшие станции метрополитена.

Ближайшими к «Сенной» являются, в первую очередь, такие станции, как «Пушкинская», к которой примыкает оживленный Витебский вокзал, а также востребованные, в том числе – у туристов, «Адмиралтейская» и «Невский Проспект».

С ограничением пропускной способности «Сенной» нагрузка на эти станции кратно возрастет. Ожидается также высокая нагрузка на наземный общественный транспорт, что грозит новым повторением октябрьского коллапса – но уже в другой точке центральной части города.

Провальные темпы строительства и открытия новых станций метров Петербурге являются основополагающей причиной трудностей пассажиров. Мегаполис стремительно растет и развивается, тогда как новые станции практически не открываются на протяжении многих лет. СМИ отмечали, что темпы строительства метро в Москве на порядок выше, чем в Петербурге. Столичные власти оперативно решают текущие проблемы, в отличии от администрации Смольного. Более того, проезд в столичном подземном транспорте дешевле, чем в петербургском – 62 рубля против 70, а качество поездок – лучше, утверждают посещающие столицу петербуржцы.

Ранее губернатор города Александр Беглов анонсировал открытие 89 новых станций метро в Петербурге до 2040 года. Впоследствии он уже заявлял о 57 станциях и якобы 19, уже находящихся в работе. Однако журналисты смогли насчитать лишь 10: их с большой натяжкой можно отнести к тем, которые действительно могут открыться в сравнительно обозримом будущем.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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