Станцию метро «Сенная площадь» ждет капитальный ремонт эскалаторов, а петербуржцев – новый коллапс?

С лекарствами в последний год происходит серьезная неразбериха. Из-за валютных скачков и постоянно меняющейся политической обстановки практически все
В управлении Роспотребнадзора по Курской области напомнили, к чему могут привести осложнения после гриппа. По информации ведомства, они нарушают
В селе Верхние Татышлы (Татышлинский район, Башкирия) прошла церемония прощания с младшим сержантом Фанисом Хусаиновым. Доброволейц погиб при
Недавно на усмотрение публики был представлен новый песенный сборник, который был составлен исполнителями, уехавшими из России после начала
Певица Монеточка (настояще имя Елизавета Гырдымова) поддержала Украину, выкрикивая лозунги на одном из своих концертов в Литве. Видеоролик с места
Заслуженный артист РФ Юрий Гальцев принимал участие в YouTube-проекте Вячеслава Манучарова "Эмпатия Манучи". В шоу он рассказал о дружбе с иноагентом
На празднование нового, 2023 года, администрация губернатора Петербурга Александра Беглова потратила 736 миллионов рублей, хотя еще год назад на эти
В британской разведке высказались касательно ситуации на фронте на территории Украины. Так, по мнению западных экспертов, сейчас стороны конфликта
Вслед за свиным гриппом (А/Н1N1) в РФ регистрируют больше случаев гриппа В, говорит заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ
Политолог Межевич в интервью изданию «RT» прокомментировал недавнее обращение официального представителя венгерского правительства к политическим
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