Барановская агрессивно отреагировала на обидчиков своей дочери

Ведущая популярного ток-шоу «Мужское/Женское» Юлия Барановская, которое выходит на Первом канале, пожаловалась поклонникам на критику в адрес ее старшей дочери Яны Аршавиной, которая приняла участие в проекте «Новые танцы» на канале ТНТ.

В интервью телезвезда заявила о желании «придушить» обидчиков ее ребенка. Как призналась Барановская, она до сих пор не может смириться с тем, что ее наследницу постоянно выделяют из-за ее известной фамилии.

«Бывает, даже говорят: "какая посредственная девочка, ее родители притащили в шоу". Честно говоря, мне таких людей хочется просто придушить», — высказалась ведущая.

По словам звезды, у нее буквально «сердце кровью обливается», когда хейтеры постоянно списывают успехи Яны на звездную фамилию, обесценивая личные достижения девушки.

Напомним, Аршавина приняла участие «Новых танцах» в 2021 году. Она прошла первый тур, однако после второго тура выбыла из танцевального проекта.



