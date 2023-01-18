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Тюменцы раскупили самые дорогие билеты на концерт певца SHAMAN

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Тюменцы раскупили самые дорогие билеты на концерт певца SHAMAN
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Фото из открытых источников

В тюменской филармонии с грандиозным сольным концертом выступит популярный российский певец SHAMAN. По последним данным онлайн-сервиса kassir.ru, практически все самые дорогие билеты на выступление, стоимость которых составляет от шесть тысяч рублей, уже были распроданы.

Зрители раскупили все места в партере, расположенные в центральной части и на передних рядах. Концерт артиста в Тюмени состоится 26 февраля 2023 года в филармонии.

Сами организаторы концерта называют исполнителя главным открытием 2022 года.

«SHAMAN— это популярный певец, поэт, композитор, песни которого открыли новую эпоху в шоу-бизнесе. Артист стал главным музыкальным открытием минувшего года. Ярослав Дронов выпустил манифест „Я русский“, который сделал его звездой первой величины и произвел эффект разорвавшейся бомбы», — сказано в анонсе сервиса kassir.ru.
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