Ученые использовали Wi-Fi, чтобы «увидеть» людей сквозь стены

Ученые из Университета Карнеги-Меллона (штат Пенсильвания, США) заявили, что маршрутизаторы Wi-Fi в цифровом виде могут отображать в 3-х измерениях, как тело человека движется в пространстве.

Люди могут видеть сквозь стены посредством сигналов от Wi-Fi. Эксперты добились этого при помощи специального программного обеспечения под названием DensePose, а также благодаря системе 3D-сканирования каждого из пикселей на поверхности тела на изображениях.

В Лондоне исследователи работали над проектом, в котором применялся активно искусственный интеллект. На основе системы была создана нейронная сеть, которая использует Wi-Fi для дальнейшего создания 3D-модели человека сравнением силы, фазы, амплитуды сигналов Wi-Fi, которые передаются и принимаются маршрутизаторами, с координатами на человеческом теле.

При этом утверждается, что сигналы Wi-Fi смогут полностью заменить традиционные камеры, когда дело касается обнаружения людей внутри.

