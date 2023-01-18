В Иркутске отменили концерт певца Валерия Меладзе

Концерт певца Валерия Меладзе, который запланирован на 4 мая и должен был пройти в Иркутске, отменили. Об этом сегодня сообщили организаторы выступления.

Причина отмены не называется. Известно, что Меладзе должен был выступить в Иркутске 18 февраля минувшего года, но мероприятие перенесли на 25 мая 2022 года, после этого на 4 мая 2023 года.

Артист неоднократно негативно высказывался о спецоперации. В начале января в Сети и вовсе появился видеоролик, на котором исполнитель продолжил украинский лозунг. В своей соцсети певец прокомментировал высказывание. Как отметил Валерий, он живет «с ощущением горя и тяжести».

Вместе с тем первый замглавы комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой обратился к генпрокурору с просьбой дать правовую оценку действиям эстрадного исполнителя.