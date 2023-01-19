45-летняя телеведущая РФ Ольга Орлова прокомментировала рождение дочери

Накануне некоторые источники сообщили о том, что телеведущая и исполнительницаРФ Ольга Орлова во второй раз стала мамой. О том, что 45-летняя звезда реалити-проекта «Дом-2» находится в интересном положении, стало известно осенью минувшего года. Тогда знаменитость объявила своим фанатам, что ждет ребенка.

Несмотря на многочисленные слухи, фигурирующие в Сети, о рождении ребенка, встреча звездной матери и долгожданной дочери пока что не состоялась. Как сама Ольга написала, она по-прежнему находится в ожидании чуда.

В комментарии Орлова призвала подписчиков не верить «желтой» прессе, а также сомнительным каналам в соцсетях. Блондинка пообещала, что когда малыш появится на свет, она не будет долго хранить эту информацию, а обязательно оповестит своих подписчиков об этом.

«Не верьте никому, все новости узнаете первыми лично от меня на моей странице», - написала Ольга в комментариях к слухам о рождении дочери в семье.