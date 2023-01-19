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Политолог Жарихин рассказал о ситуации с договорами РФ с Советом Европы

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Политолог Жарихин рассказал о ситуации с договорами РФ с Советом Европы
В Мире
Политолог Владимир Жарихин

Политолог Жарихин рассказал о некоторых ответных мерах российских политических властей на введение санкций государствами европейского союза. Он обратился к теме прежнего сотрудничества и подписания серии договоров между Российской Федерацией и Советом Европы.

Жарихин напомнил, что представители этого европейского политического органа сначала 25 февраля 2022 года приняли решение о приостановке участия РФ в его составе. Затем государства ЕС в одностороннем порядке прекращали выполнять некоторые принятые ранее по отношению к Российской Федерации обязательства. 17 января президент Путин внес в государственную думу проект закона о расторжении всех заключенных с Советом Европы договоров. 

«Пусть в Европе реагируют как хотят. ЕС ограбил Россию, лишил права на свободу передвижения, много еще можно перечислить конвенций, которые он нарушил. Почти все. Почему мы тогда должны их выполнять? Это нелогично», – заявил политолог.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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