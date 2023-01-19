Заместитель руководителя комитета нижней палаты российского законодательного органа Делягин выразил мнение о внутриполитической ситуации в Германии. Он отметил, что недавно в столице государства состоялся достаточно массовый митинг протеста жителей против политического курса правительства по введению санкций по отношению к Российской Федерации.

Делягин считает, что эта демонстрация свидетельствует, что, несмотря на активную и широкую пропаганду проамериканских СМИ в Германии, обычные граждане уже понимают, чьи интересы на самом деле проводит их правительство. Экономист полагает, что немцы стали все больше понимать проамериканский курс политический властей Германии, который противоречит интересам самой страны.

«Но эта акция демонстрирует, что да, действительно, на Западе какая-то часть людей начинает приходить в чувство, начинает слезать с западной медиадиеты, пусть даже в результате серьезных бедствий», – отметил Делягин.