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Стариков провел аналогию между Зеленским и Саакашвили

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Стариков провел аналогию между Зеленским и Саакашвили
В Мире
Фото из открытых источников

Руководитель агентства Baltnews Стариков выразил мнение о характере киевского политического режима и о дальнейшей участи его представителей. Он провел параллели между нынешним украинским президентом Зеленским и занимавшим ранее должность президента Грузии Саакашвили. Эксперт отметил, что оба политика связаны с опорой на поддержку со стороны американских политических властей и их курс характеризуется следованием указаниям из Вашингтона в принятии решений.

Стариков напомнил, что когда Саакашвили больше не был нужен США, то утратил свою должность и уже не возвращался к прежним позициям в политике. Он считает, что и с нынешним украинским президентом Зеленским произойдет такая же история: США перестанут выступать на его стороне. 

«Саакашвили в Грузии, мы знаем итог. Я думаю подобное ждет и украинский политический режим, Зеленского, его команду и военных преступников», – считает Стариков.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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