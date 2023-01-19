«Большой грех»: выходка поклонников на могиле актрисы Инны Чуриковой возмутила священнослужителей

В Москве 17 января проводили в последний путь актрису Инну Чурикову. Приют легендарная артистка нашла на Новодевичьем кладбище.

Могила Чуриковой считается главной достопримечательностью погоста. Она утопает в цветах. Как заявили работники кладбища, такого огромного количества букетов они не помнят давно. Их на могиле так много, что места не хватает. В итоге часть венков - например, от семьи Кобзона - были вынуждены разместить в отдалении от могилы.

Фанаты оставляют там не только цветы, но и записки. Кто-то из поклонников принес церковную просфору, которая лежит рядом с портретом покойной артистки.

Правда, на кладбище просфора неуместна. Священники возмущены, ведь усопшим нужна молитва о прощении их грехов. А пища, тем более церковная просфора, вообще недопустима. Оставление на могиле просфоры, по заявлению церковнослужителей, по православным канонам считается грехом.