Брат Бориса Моисеева Маркс прилетит из Канады в Москву, чтобы вступить в борьбу за наследство

Старший брат певца и балетмейстера Бориса Моисеева Маркс Толкач летит из Канады в Москву для того, чтобы начать борьбу за наследство покойного артиста.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Моисеев все свое имущество завещал директору Сергею Гороху. Но Маркс Толкач не согласен с таким решением своего младшего брата. Мужчина намерен судиться за наследство Бориса Михайловича.

Толкач, который сейчас живет в Канаде, много лет не общался с умершим артистом. По словам мужчины, виной тому директор брата, который всячески ограждал знаменитость от общения с самыми близкими людьми.

Сразу же после смерти Маркс заручился поддержкой знаменитого адвоката. Теперь представляет интересы мужчины в суде будет Александр Добровинский.

Добавим, 82-летний гражданин Канады прибудет в Москву в ближайшие недели. Он также планирует посетить могилу известного родственника, ведь на похороны Маркс не смог прилететь.