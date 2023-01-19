Дмитрию Шепелеву предрекли конец карьеры на ТВ из-за «проклятия» Жанны Фриске

После смерти Жанны Фриске в 2015 году ее маленький сын Платон живёт с папой, Дмитрием Шепелевем. Отец запретил ребёнку общаться с родственниками.

Дмитрий, который за прошедшие годы неоднократно попадал в скандалы, несмотря на гнев поклонников вернулся на российское ТВ. Но такому ведущему публика не сильно то и рада. Продюсер Сергей Лавров рассказал, что Шепелев расплачивается за то, что не позволяет бабушке и дедушке видеться с мальчиков. Таково «проклятие Фриске», которое везде преследует Дмитрия.

«Публика не хочет его видеть не из-за того, что он плохой ведущий. Люди сентиментальные, они не простили то, что ребенку он не дает видеться с родителями Жанны. В жёлтой прессе пишут, что последние фото с онкобольной Фриске за деньги сливал Шепелев. Его не очень любят в обществе, не простят того, что крутилось вокруг имени покойной Фриске», — заявил Лавров.

Как утверждает продюсер, карьеру телеведущего можно спасти только тогда, когда он разрешит сыну видеться с бабушкой и дедушкой.