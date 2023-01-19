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Дочь певицы Славы Александра Морозова родит ребенка весной 2023 года

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Дочь певицы Славы Александра Морозова родит ребенка весной 2023 года
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Фото из открытых источников

Дочь певицы Славы (Анастасии Сланевской) Александра Морозова ждет пополнения. С 25-летним Андреем Дедовым девушка знакома больше восьми лет. Мужчина работает в сфере автобизнеса.

«Малыш появится на свет весной — в марте или апреле. Сейчас Саша и Андрей живут в небольшой квартире, делают ремонт и планируют приобрести жилье попросторнее», — рассказали в окружении пары.

Александра сейчас на седьмом месяце беременности. Наблюдают Морозову в одной из клиник Москвы. Иногда дочь Славы приезжает обследоваться вместе с супругом. Пол ребенка пока неизвестен. Готовиться к материнству будущем маме помогает ее звездная родительница. За советом она всегда идет к матери.

Кстати, пышная свадьба влюбленных запланирована на будущее. Сейчас молодые люди занимается более важными делами.

 

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