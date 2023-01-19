Ельцин Центр отметит день рождения первого президента Российской Федерации презентацией книги

1 февраля 2023 года в день рождения первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина пройдет презентация новой книги о его жизни.

В Екатеринбургском «Ельцин-центре» пройдет специальное мероприятие. В его рамках писатель Рамзия Галеева поведает о мотивах в написании данного материала. Как сообщили в пресс-службе центра, книга позволит открыть с другой стороны демократа.

Мы знаем Бориса Николаевича как государственного деятеля и политика. Однако существует другой Ельцин - внук крестьян, сын «врагов народа», представитель уральского рода. По сообщению автора книги, семью Ельцина раскулачили во время коллективизации. Также в печатном издании говорится о том, как на первого президента РФ повлияли события середины двадцатого века.

1 февраля все желающие могут посетить «Ельцин-центр» бесплатно. В 15.00 состоится презентация книги с последующей ее продажей.