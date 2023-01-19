Иван Ургант планирует покинуть РФ и начать работать на Кипре с Владимиром Познером

Иван Ургант, по всей видимости, готовится покинуть РФ. Он хочет зарабатывать на чужбине. Передача «Вечерний Ургант» на Первом канале почти год не выходит в эфиры, поэтому шоумен вынужден искать работу после окончания сытных новогодних корпоративов. Как известно, телеведущий вскоре выступит на Кипре. Компанию ведущему составит скандально известный журналист Владимир Познер.

Информация о выступлении юмориста в Лимассоле появилась на сайте портала Cyprus Butterfly. Концерт Владимира Познера и Ивана Урганта должен состоятся 23 февраля 2023 года на одной из местных площадок. Стоимость билетов колеблется от 50 до 350 евро, и расходятся они довольно быстро.

Также нелишне добавить, что о местонахождении журналиста давно не было ничего неизвестно. Только вчера его обнаружили в Лос-Анджелесе. Компанию ведущему в Америке составил Леонид Ярмольник.