Юлия Барановская заявила о желании стать матерью в четвертый раз

В 2013 году телеведущая Юлия Барановская рассталась с гражданским мужем Андреем Аршавиным. Отношения пары длились девять лет. За это время женщина успела стать матерью три раза, она подарила футболисту сыновей Артема и Арсения, а также дочку Яну.

После расставания со спортсменом карьера Барановской стала идти вверх. Сейчас Юлия является успешной ведущей. В отличие от бывшего возлюбленного она часто появляется в лентах новостных изданий, что говорит о ее высокой популярности.

Но оказывается, для счастья знаменитости не хватает четвертого ребенка. В интервью журналистам телеведущая призналась, что она мечтает стать матерью еще раз.

Останавливает звезду от этого шага только то, что она хочет, чтобы у ее ребенка была полноценная семья. Сейчас в жизни писательницы нет достойного мужчины, который мог бы стать ее супругом и отцом детей.