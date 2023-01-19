«Любонька, целую тебя в губоньки». Киркоров поблагодарил мать Романа Павлюченко за сына

Народный артист России Филипп Киркоров бывшего нападающего сборной России Романа Павлюченко назвал легендой. Также поп-король российской эстрады поблагодарил мать спортсмена Людмилу за сына.

Любовь Владимировна, мне приятно говорить о вас, о Романе и о Ларисе, его жене. Это просто потрясающая семья. Вы, как мать, сделали все возможное, чтобы ваш сын стал легендой при жизни. Спорт, футбол — то, чем живут настоящие мужчины. Роман стал воплощением легенды в глазах всех тех, кто спорт любит. Не просто ведь вас зовут Любовь. Вы передали любовь сыну, он любовь передал жене, у них замечательные детки.

Как Успенская поет: «Любонька, целую тебя в губоньки», желаю тысячу лет здоровья, хорошего настроения, счастья вам, семье, и Роману. Чтобы всю жизнь у него роман был только с его замечательной Ларисой, — заявил Филипп Киркоров в студии «Авторадио».