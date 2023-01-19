Марго Робби рассказала о съемках постельных сцен с Лео ДиКаприо

Известная актриса Марго Робби рассказала, как снималась в постельных сценах с партнером Леонардо ДиКаприо. Вместе голливудские артисты снимались в ленте «Волк с Уолл-Стрит».

По словам звезды, благодаря съемкам в фильме она перестала бояться сниматься в постельных сценах. Причина не только в опыте Лео ДиКаприо. Марго призналась, что актеры полностью не снимаются обнаженными. На съемках есть специальные приспособления, которые называют меркинами. Это накладки-парики, которые позволяют прикрыть гениталии.

Робби также рассказала, что для съемок «Волк с Уолл-Стрит» была целая комната с приспособлениями. Опыт, приобретенный во время игры с ДиКаприо, помог девушке проще относиться к откровенным сценам. Поэтому в кинофильме Вавилон актриса согласилась сняться без дублерши во время очередных пикантных сцен.