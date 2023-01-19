Младшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых 22-летняя Саша готовится к скорой свадьбе

Примерно восемь лет Саша Стриженова встречается с Антоном Чурековым. Познакомились молодые люди в школе. Ради возлюбленного девушка даже поступала в МГУ. Юноша учился в вузе на юридическом факультете. Месяц назад он сделал своей любимой предложение руки и сердца.

Младшая дочь Екатерины и Александра Стриженов очень редко делится подробностями из личной жизни. Но сегодня наследница телезвезд решилась на признание.

«Если честно, почти месяц, как я ему сказала „да“. Позади осталась большая совместная история, а впереди у нас целая совместная жизнь», — написала 22-летняя Александра в своем микроблоге.

Пока что неизвестно, когда пара сыграет свадьбу. Судя по всему, свадебное торжество не за горами, поскольку невеста уже активно выбирает свадебное платье.

Подписчики поздравили Стриженову с важным событием. Они пожелали ей счастья в совместной жизни.



