Младшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых 22-летняя Саша готовится к скорой свадьбе

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Певица Монеточка (настояще имя Елизавета Гырдымова) поддержала Украину, выкрикивая лозунги на одном из своих концертов в Литве. Видеоролик с места
Уволенный из МХТ ( Московский Художественный театр ) имени Чехова актер Дмитрий Назаров больше не выступит в спектакле «Мастер и Маргарита». Стало
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Эскалаторы на станции «Сенная площадь» ожидают капитального ремонта. ГАТИ уточняет, что это напрямую повлияет на пропускную способность вестибюля.
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В Пентагоне все больше говорят о том, что Украине необходимо поставить оружие, которое могло бы поражать цели далеко за линией фронта. О том, что
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