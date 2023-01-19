На канале ТНТ выйдет сериал «Просто Михалыч» с Владимиром Епифанцевым в главной роли

Многосерийный фильм «Просто Михалыч» с Владимиром Епифанцевым обрела официальную дату релиза. Юмористический телесериал про сибиряка, который вступил в конфликт с чиновниками, стартует на канале ТНТ уже 30 января. Трансляция комедии по будням в 21:00.

В центре сюжета - русский мужик Михалыч. Он приезжает в столицу к двоюродному брату Владимиру для того, чтобы разобраться с москвичами, решившими отобрать колхоз. Поселившись у родственника, герой постепенно сближается с окружением, становится другом племянника и головной болью для брата-бизнесмена. Постепенно проблемы сглаживаются. Присутствие Михалыча сплотило разрозненную семью.

В актерский состав вошли Светлана Камынина, Антон Рогачев, , Павел Ворожцов, Ольга Медынич, Юлия Сулес, Гоша Куценко, Екатерина Климова. За режиссуру отвечает Евгений Корчагин, а сценаристом выступает Константин Трофимов.