На прощании с 84-летним Вахтангом Кикабидзе вновь заговорили о причинах его смерти

Сегодня в Тбилиси провожают в последний путь Вахтанга Кикабидзе. Два дня с легендарным артистом прощались в церкви Кашвети. Вчера вечером после панихиды гроб с телом перевезли в местную филармонию. Похоронят актера на Верийском кладбище в Тбилиси. Там покоятся и его мать и любимая супруга, с которой он прожил счастливые 60 лет.

По словам артистки, внезапная смерть Кикабидзе стала большой неожиданностью. За несколько дней до ухода ему стало намного лучше, он вышел из комы и при этом не терял оптимизма.

Он болел давно: Новый год провел в больнице. Надеялись, что он выкарабкается. Он всегда возвращался на сцену и к жизни. Но не получилось. Лично общалась с ним за пять дней до смерти. Он пел песни, разговаривал, ел печенье. Это незабываемые минуты! Улыбался, мы ждали, что привезем его домой, несмотря на болячки. Он ушел неожиданно и спокойно. Он много лет был на диализе. У него большие проблемы с почками. Организм исчерпал ресурс, не смог бороться...