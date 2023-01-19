Народный артист СССР Олег Басилашвили пожаловался на свое плохое самочувствие

Советский и российский актер, Народный артист СССР Олег Басилашвили рассказал о проблемах. Он пожаловался на плохое самочувствие. В ходе беседы актер посетовал, что вынужден терпеть уколы.

По словам Олега Валериановича, он чувствует себя очень плохо, так как болеет.

«Должен скоро играть спектакль. Посмотрим, смогу его сыграть или нет. Сейчас живу под блокадой из-за уколов», — признался 88-летний артист.

Актер также подчеркнул, что он планирует вылечиться и вернуться к полноценной жизни. 24 января Басилашвили предстоит выйти на сцену, где он должен сыграть в спектакле «Лето одного года», билеты на представление полностью распроданы.

В январе 2022 года актер во второй раз заразился коронавирусом. Год до этого Басилашвили госпитализировали с ковидом. Тогда инфекцию нашли у его дочери и супруги.